روكي الغلابة يتصدر شباك التذاكر ليلة أمس

تصدر فيلم “روكي الغلابة” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، أمس السبت، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية ضمن أفلام موسم الصيف 2025. 

إيرادات روكي الغلابة في أول أيام عرضه 

وبلغت إيرادات فيلم روكي الغلابة أمس 2,261,884 جنيها ليأتي في المركز الأول. 

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح. ويعد هذا الدور تحولًا جديدًا في مسيرة دنيا سمير غانم السينمائية، التي يعد "روكي الغلابة" أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات التلفزيونية.

