فتاة تثير الجدل على ريد كاربت روكي الغلابة، والشناوي أبرز الحضور (فيديو)

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح والمقام حاليا بأحد المولات الكبرى.

العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة

وخلال العرض الخاص، ظهرت فتاة علي ريد كاربت الفيلم ترتدي ملابس شخصية روكي الغلابة قبل مجيء دنيا سمير غانم، كما وصل عمر الشناوي وأحمد التهامي ألي الريد كاربت لدعم نجوم الفن.

يشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

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وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح. ويعد هذا الدور تحولًا جديدًا في مسيرة دنيا سمير غانم السينمائية، التي تعد "روكي الغلابة" أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات التليفزيونية.

رامي رضوان يروج لروكي الغلابة

حرص الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على الترويج لفيلمها الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك". ونشر رضوان بوستر الفيلم معلقًا بأسلوبه الفكاهي: "يلااااا بقى استعدوا لشوية أكشن أنا شخصيًا بدعي ماشوفهوش في البيت إن شاء الله يعجبكم قوووووي، بالتوفيق والنجاح يا رب حبيبتي ولكل صناع الفيلم". تعكس هذه الرسالة الحماس والدعم الكبير الذي يتلقاه الفيلم من الدوائر المقربة لدنيا سمير غانم.

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