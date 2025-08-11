رابط نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025 وأعداد المقبولين بالكليات والمعاهد

يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق 2025 وأعداد المقبولين بالكليات والمعاهد، بعد إعلان تفاصيل تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية.

نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أعلن مكتب تنسيق الجامعات أن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني، غدا الثلاثاء الموافق 12 أغسطس الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.

وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.

أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:

النظام الحديث:



الشعب العلمية

220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %.

246642

الشعبة الأدبية

205.00درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%.

36406

الإجمالي

283048



النظام القديم:

الشعبة العلمية

280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%.

3506

الشعبة الأدبية

240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %.

764

الإجمالي

4270

أعداد الطلاب المتقدمين برغباتهم خلال المرحلة:

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (271980) طالبًا، موزعين بواقع (235065) طالبًا من الشعب العلمية، و(36915) طالبًا من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة(15338) طالبًا.

حالات استنفاد الرغبات:

وقد استنفد عدد 1268طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية

وقد جرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية:

تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.