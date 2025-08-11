الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 (خاص)

كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بـ وزارة التعليم العالي، والمشرف العام على التنسيق، الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، للقبول بالجامعات.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، سيتم الإعلان عنها رسميا غدا الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

وانتهت عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025 أمس الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، حيث بدأت يوم الأربعاء الماضي 6 أغسطس.

وجاء تنسيق المرحلة الثانية 2025 وفقا للحد الأدنى الآتي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر)

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

موعد إعلان تحويلات تقليل الاغتراب

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، غدا الثلاثاء، موعد انطلاق مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

كما ترجىء الوزارة الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عقب الانتهاء من مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، وحتى الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لكي يتمكن طلابها من اللحاق بتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.