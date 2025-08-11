الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 (خاص)

د. جودة غانم المشرف
د. جودة غانم المشرف على التنسيق
ads

كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بـ وزارة التعليم العالي، والمشرف العام على التنسيق، الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، للقبول بالجامعات.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، سيتم الإعلان عنها رسميا غدا الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

وانتهت عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025 أمس الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، حيث بدأت يوم الأربعاء الماضي 6 أغسطس.

وجاء تنسيق المرحلة الثانية 2025 وفقا للحد الأدنى الآتي:

أولا: النظام الحديث 

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر) 
الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر) 

ثانيا: النظام القديم 

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر) 
الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

موعد إعلان تحويلات تقليل الاغتراب

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، غدا الثلاثاء، موعد انطلاق مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

كما ترجىء الوزارة الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عقب الانتهاء من مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، وحتى الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لكي يتمكن طلابها من اللحاق بتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 وزارة التعليم العالى موقع التنسيق الإلكتروني تقليل الاغتراب تحويلات تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مواد متعلقة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

تفاصيل لقاء بدر عبد العاطي مع وزير التعليم العالي (صور)

تحويلات تقليل الاغتراب 2025، اعرف موعد انطلاقها وقواعدها

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

مكتب التنسيق يعلن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 (خاص)

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads