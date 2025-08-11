تقارير: محمد صلاح يواجه مشكلة مع ليفربول بسبب سلوت

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، يعاني بعض المشاكل التي تؤثر على أدائه مع الريدز، والتي ظهرت بعد خسارة كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2.

وخاض ليفربول مباراة كأس الدرع الخيرية على ملعب "ويمبلي" ضد كريستال بالاس، وفاز الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في مواجهة شهدت مشاركة محمد صلاح في المباراة بأكملها لكنه لم يتمكن من تقديم الأداء المعهود عنه، فضلًا عن إهداره ركلة الترجيح الأولى.

وأكدت مجلة "فور فور تو" إن مركز محمد صلاح من ضمن المشاكل التي تتسبب بها طريقة لعب 4-2-3-1 مع وجود فلوريان فيرتز كلاعب خط وسط متقدم بدلًا من دومينيك سوبوسلاي.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح سبق أن شرح كيف أثرت محادثاته مع آرني سلوت، الصيف الماضي، على أدائه خلال موسم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، قائلا: "طالما أنك تمنحني راحة دفاعية، سأقدم أداءً هجوميًا"، وأثبت محمد صلاح صدق ما قاله حيث نجح في تسجيل 34 هدفًا وصناعة 23 في مختلف المسابقات مع ليفربول الموسم الماضي.

وتساءلت المجلة الشهيرة: "هل أعاق تغيير الخطة محمد صلاح؟"، موضحة أن الأدلة لم تكن جيدة على ملعب "ويمبلي" حيث كان لديه أقل عدد من التمريرات بين لاعبي ليفربول الذي بدأوا المباراة، ولم يصنع أي فرص أو يسدد أو ينجح في أي مراوغة.

وكانت فرصة محمد صلاح الوحيدة أمس تلك التي مرت بالقرب من حارس مرمى كريستال بالاس، دين هندرسون.

محمد صلاح يرفض طلب صحفي عقب مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وأهدر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي، ليخسر الفرعون أول ألقابه مع الريدز هذا الموسم.

ولم يسجل محمد صلاح أو يصنع لصالح ليفربول والذي أحرز أهدافه هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 4 وجيريمي فريمبونج في الدقيقة 21، بينما سجل لصالح كريستال بالاس جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 17 من ركلة جزاء وإسماعيلا سار في الدقيقة 77.

وأضاع محمد صلاح ركلة جزاء بجانب الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر والشاب هارفي إليوت، بينما أضاع أيضًا لكريستال بالاس بورنا سوزا وإيبيريتشي إيزي فقط، ليتوج فريق كريستال بالاس بلقب كأس الدرع الخيرية.

وبعد انتهاء اللقاء وأثناء مروره في النفق المؤدي لخارج الملعب، توجه الصحفي "لويس ستيل" بطلب إلى النجم المصري محمد صلاح، قائلا: "من فضلك دقيقتان، مو؟"، ليرد النجم المصري بابتسامة: "هذا مبكر جدًا" ويقصد الإدلاء بتصريحات بعد نهاية اللقاء.

ويفتتح محمد صلاح مع ليفربول، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز وحملة الدفاع عن لقب في الموسم الجديد، بلقاء بورنموث يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس على ملعب آنفيلد.

أول تعليق من سلوت على إهدار محمد صلاح ركلة ترجيح وخسارة كأس الدرع الخيرية

فيما علق آرني سلوت مدرب ليفربول، على إهدار محمد صلاح ركلة ترجيح في هزيمة فريقه أمام كريستال بالاس وخسارته لقب الدرع الخيرية خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها "بي بي سي" البريطانية، تعليقا على ركلات الجزاء: "إذا أضاع الفريق الآخر ركلتي جزاء من أصل خمس، تتوقع الفوز لكننا لم نفعل، محمد صلاح عادة ما يسجل وماك أليستر كذلك وإليوت".

وأضاف: "واجهنا فريقا جيدا، لقد صعبوا علينا الأمور الموسم الماضي وفعلوا ذلك اليوم، تمكنا من خلق فرص أكثر مما نفعل عادة ضد الفرق ذات الأداء المتواضع لكن استقبال هدفين يعد أمرًا مبالغًا فيه، خاصة عند تنفيذ ركلات الجزاء كما فعلنا".

وحول جماهير كريستال بالاس الذين أطلقوا صيحات استهجان أثناء تكريم جوتا: "أنا شخص إيجابي، انظر للاحترام الذي قدم لديوجو وأندريه حول العالم، لا أعتقد أن ما حدث كان مخططًا له من جماهير بالاس وكان هناك آخرون يحاولون تهدئتهم ثم تفاعل جمهورنا".

وحول فيرتز وإيكيتيكي، قال سلوت: "لقد جاءا بمبلغ مالي كبير لكنهما يعرفان كيفية التعامل مع الضغط، كلاهما لعب مباراة جيدة، بعد عامين من الركود، تعاقدنا مع لاعبين جدد بأموال طائلة وأعتقد أن هذه فرصة سانحة لضخ طاقة جديدة، خسرنا أربع لاعبين أساسيين ولاعبين شاركوا كثيرًا معنا، أراد البعض الرحيل مثل ترينت".

وختم: "نتيجة لذلك علينا التعاقد مع لاعبين جدد وهذا ما فعلناه، علينا غلق الصفحة والتأكد من جاهزيتنا لمباراة بورنموث ولدينا لقاء ضد نيوكاسل خارج أرضنا ولقاء آخر ضد آرسنال، لا داعي لوصف مدى قوة هذين الفريقين".

ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وأهدر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية.

وحقق فريق كريستال بالاس لقب كأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على نظيره ليفربول بركلات الترجيح (3-2)، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على ملعب "ويمبلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.