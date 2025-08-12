الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يطول معظم الأصناف ونجاة البطاطس والليمون

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 10.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 17 جنيها إلى 23 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 8 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 16 إلى 32 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

