السبت 09 أغسطس 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، الخيار يسجل 12 جنيها والليمون يستقر على ارتفاع أمس

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11.5 جنيه.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 جنيها إلى 22 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر فاصوليا من 40 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 8 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 16 إلى 32 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها.
  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

