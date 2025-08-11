الإثنين 11 أغسطس 2025
"فلاش باك" يظهر الخلافات الأسرية في فيلم "السادة الأفاضل"

يعتمد صناع فيلم السادة الأفاضل على عنصر الفلاش باك ضمن أحداث العمل، ليظهر الخلافات الأسرية التي تعرضت لها أسرة العمل منذ البداية، بعدما اجتمعوا مرة أخرى داخل عزاء كبير العائلة.

وانتهى صناع فيلم السادة الأفاضل من تصوير نصف مشاهد العمل، والتي تم تصويرها داخل بعض قرى محافظة الفيوم، والسادس من أكتوبر، ويقوم صناع العمل حاليًا بتصوير المشاهد الداخلية.

وتشهد أحداث فيلم السادة الأفاضل خلافات تقع بين محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي خلال الأحداث بسبب الصراع على الإرث من جدهما.

ويواصل الفنان محمد ممدوح تصوير أحداث فيلمه الجديد “السادة الأفاضل” بين إحدى المناطق الريفية، حيث يلعب شخصية شاب نشأ في إحدى القرى الريفية، ويبدأ في زراعة الأرض، ولكنه يتعرض لموقف يقلب حياته، ويجعله ينز للقاهرة بحثًا عن كسب الأموال. 

ويشارك الفنان طه الدسوقي ضمن أحداث فيلم السادة الأفاضل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ممدوح، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه الذي يعاونه دومًا على فعل الخير.

وتدور أحداث “السادة الأفاضل” في قالب كوميدي، وهو من تأليف: مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي، وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليًّا ترشيح باقي النجوم المشاركين بجوار ممدوح في البطولة بعد تعاقد طه الدسوقي وبيومي فؤاد.

