الصين تنعى الصحفيين الشهداء في غزة

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: ننعي الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي في غزة و نعارض الإجراءات التي تضر بالمدنيين وندين الأعمال العنيفة التي تستهدف الصحفيين.

الصين تنعي الصحفيين الشهداء في غزة

وأضافت الخارجية الصينية في بيانها: على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في غزة فورا واستئناف وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها اليوم الاثنين: إن القتل الوقح لأنس الشريف ومحمد قريقع والآخرين يعكس الخطر الذي يواجهه الصحفيون الفلسطينيون.

هيومن رايتس ووتش: قتل أنس الشريف يعكس الخطر على الصحفيين الفلسطينيين

وفي السياق ذاته دعا المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى إجراء تحقيق مستقل في استشهاد الصحفي أنس الشريف وزملائه.

وقال إنه على إسرائيل أن تضمن قدرة الصحفيين على العمل بأمان ودون خوف.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكلٍ ممنهج في قطاع غزة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة.

