سلوفينيا: قتل الاحتلال لـ صحفيي الجزيرة بغزة مخزٍ واعتداء على الحقيقة

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، اليوم الاثنين: إن قتل صحفيي الجزيرة بغزة غير مقبول ومخز.

سلوفينيا: قتل صحفيي الجزيرة مخزٍ واعتداء على الحقيقة

وأضافت وزيرة خارجية سلوفينيا: أن الصحفيين ليسوا هدفا ومهاجمتهم اعتداء على حرية الصحافة والحقيقة.

وفي السياق ذاته قالت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا لفتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن مقتل الصحفيين في غزة.

الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق بشأن مقتل الصحفيين في غزة

وأضافت الأمم المتحدة في بيانها اليوم الاثنين: يجب احترام عمل الصحفيين في قطاع غزة ومقتل نحو 242 صحفيا في غزة.

ودعا المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى إجراء تحقيق مستقل في استشهاد الصحفي أنس الشريف وزملائه.

وقال إنه على إسرائيل أن تضمن قدرة الصحفيين على العمل بأمان ودون خوف.

عجز المجتمع الدولي

ومن جانبه قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكلٍ ممنهج في قطاع غزة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة.

وأفادت منظمة مراسلون بلا حدود، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر في هذا الهجوم المتعمد على خيمة الصحفيين بقطاع غزة، عملية معروفة ومثبتة خصوصا ضد صحفيي الجزيرة.

