ترامب يعلن وقف تأييده لخطط الكيان الصهيوني بمهاجمة غزة واحتلالها

نقل موقع "أكسيوس" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه لا يعتقد أن حركة حماس يجب أن تستمر في غزة، مشددًا على تأييده لمواصلة الضغط عليها من أجل إضعاف قدراتها.

ترامب يعلن رفضه خطط إسرائيل في غزة

كما كشف أنه أوقف تأييده لخطط إسرائيل الرامية لمهاجمة مدينة غزة والسيطرة عليها، في تحول لافت في مواقفه تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.

ترامب: حماس لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين

وأضاف ترامب أن حماس لن تفرج عن الأسرى الإسرائيليين في الوضع الحالي، في إشارة إلى تعقيد ملف المفاوضات بشأن الأسرى.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال إن قواته دخلت مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجيش سيبذل قصارى جهده لاستعادة الأسرى المحتجزين.

وأضاف أن هذه المرحلة تأتي في إطار خطط ميدانية تهدف إلى تحقيق أهداف أمنية وعسكرية، وسط استمرار المواجهات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

