رامي ربيعة على رأس قائمة العين الإماراتي للموسم الجديد

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الإثنين، عن قائمته الرسمية للموسم الكروي 2025-2026، والتي تضم 28 لاعبًا تحت قيادة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش.

قائمة العين الإماراتي للموسم 2025-2026

وتشمل القائمة أسماء بارزة هي: حازم عباس، جوناس تافو، أليخاندرو كاكو، هاليرو ساركي، نسيم الشاذلي، ماتيو سنابريا، والشقيقين سفيان وحسين رحيمي، ولابا كودجو، أديس ياسيتش، رافا رودريجيز، إيريك يورجينس، بارك يونج وو، جوشوا أودو، عبد الكريم تراوري، ماتياس بلاسيوس، يحيى نادر، محمد عباس، حسن ساني، ومحمد بو سندة.

وخالد عيسى، درامان كوماري، كوامي أوتون، يحيى بن خالق، مارسيل راتنيك، رامي ربيعة، أمادو نيانج، وفيداد الباسيك.

معسكر العين الإماراتي في المغرب وإسبانيا

وكان الفريق قد عاد مؤخرًا إلى الإمارات بعد برنامج إعداد خارجي امتد على مرحلتين؛ الأولى في العاصمة المغربية الرباط من 20 إلى 29 يوليو، والثانية في مدينة مورسية الإسبانية من 30 يوليو حتى 10 أغسطس.

وخلال المعسكر، ركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، وتطوير الجوانب التكتيكية سواء دفاعيًا أو هجوميًا، إضافة إلى التدرب على التحولات السريعة بين الخطوط.

نتائج العين الإماراتي في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد

وخاض العين أربع مباريات ودية، فاز خلالها على اتحاد تواركة المغربي (5-0)، وإلتشي الإسباني (4-3)، وتعادل مع الأهلي السعودي (1-1)، قبل أن يختتم بتحقيق كأس مدينة غرناطة في نسختها الـ41 بعد الفوز على المستضيف بثلاثية نظيفة، في اختبار مثالي لقياس الجاهزية تحت ضغط المنافسة.

