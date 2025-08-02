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رياضة

في غياب ربيعة.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني 4-3 وديا

العين الاماراتي،فيتو
العين الاماراتي،فيتو

نجح فريق العين الإماراتي في الفوز أمام إلتشي العائد لبطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى في الموسم الجديد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مواجهة قوية أقيمت على ملعب بيناتار أرينا في موراسيا الإسبانية.

وغاب المصري رامي ربيعة عن مباراة العين اليوم أمام إلتشي.

ونجح نادي إلتشي في تسجيل هدف أول عن طريق لاعبه المميز ميندوزا في الدقيقة 5.

وتعادل للعين سفيان رحيمي والذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى إلتشي.

 

وأحرز أديس ياسيتش أول أهدافه مع العين، وثاني أهداف الفريق في المباراة مع حلول الدقيقة 18.


ومع الشوط الثاني بدأ بضغط من جانب إلتشي، وبالفعل كانت هناك محاولات مستميتة لإدراك التعادل، وبالفعل نجحوا في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق مراد الغزواني وألفارو رودريجيز.

وتمكن لابا كودجو من الرد سريعا بإحراز هدف التعادل لنادي العين في الدقيقة 55.

فيما سجل هدف الفوز الثمين للزعيم لاعبه البديل هاليرو ساركي بالثواني الأخيرة من الوقت الأصلي من اللقاء.

موعد مباراة العين الودية القادمة ضد الأهلي السعودي


ومن المنتظر أن يواجه العين نظيره الأهلي السعودي، يوم 5 أغسطس الجاري، في ثاني اختبارات الزعيم بمعسكر إسبانيا الحالي، مع حلول الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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