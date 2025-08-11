الإثنين 11 أغسطس 2025
رياضة

الأهلي يتعاقد مع ملك إسماعيل لتدعيم فريق الطائرة

الأهلي يتعاقد مع
الأهلي يتعاقد مع ملك إسماعيل لتدعيم فريق الكرة الطائرة

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع ملك إسماعيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.

وأوضح العوضي أن ملك وقعت على عقود الانضمام للأهلي، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق. 

وأضاف أن التعاقد مع اللاعبة جاء ضمن إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ملك من العناصر المميزة، وتمثل إضافة كبيرة للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد.

الأهلي يضم محمد نبيل أوكا وعلي الفولي لتدعيم فريق كرة اليد

 

وعلي جانب آخر كان النادي الأهلي، أعلن عبر حسابه الرسمي فيسبوك، التعاقد مع الثنائي محمد نبيل "أوكا" وعلي الفولي، لتدعيم صفوف فريق رجال كرة اليد بالنادي، بداية من الموسم الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الأهلي لتقوية صفوفه بعناصر مميزة، استعدادا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

