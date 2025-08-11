الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غدا تحديد موقف أحمد رضا من المشاركة مع الأهلي أمام فاركو

أحمد رضا
أحمد رضا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن أحمد رضا، لاعب خط وسط الفريق، تعرض لإصابة بشد عضلي خلال مشاركته في لقاء مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن اللاعب حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، على أن يخضع لفحص طبي غدا لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة فاركو المقبلة. 

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الأهلي أحمد رضا النادي الأهلي

مواد متعلقة

مروان عطية يعود لتدريبات الأهلي في هذا الموعد

تعديل مرتقب من خوسيه ريبيرو على خط وسط الأهلي أمام فاركو

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

السيسي يصدق على قانون جديد

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

تعليق ساخر من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عاوزة اكتب الشقة باسم ابني؟ أمين الفتوى يجيب

هل يجوز كتابة بعض آيات القرآن والذكر على الكفن؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads