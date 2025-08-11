الإثنين 11 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

في ذكري وفاته؛ صلاح عبدالله يرثي نور الشريف بقصيدة مؤثرة

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه ألقى قصيدة يوم رحيل الفنان نور الشريف، مضيفًا:" لما مرضت فى 2010 مرض أثر على حركتي، وتاني يوم وأنا نايم ومريض لقيت أول حد طبطب عليا ومش عاوز يصحيني وببص عليه لقيت حبيبي وصديقي نور الشريف".

 

 

وأضاف صلاح عبد الله، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC"، أنه: "في أحد أيام تصوير مسلسل الدالي وقبل انتهاء الأوردر، كان عندي عمل تانى فى اليوم التالى، وكان الأمر بالنسبالي صعب، فاعتذرت عن عدم الحضور، ولقيت نور الشريف زعل ومشي، ولما طلبت منه العودة للتصوير وإنى هعمل محاولة مرة تانية مع الإنتاج التاني رجع في ثواني، وكمان اعتذر لي".

 

نور الشريف 

 

ولفت صلاح عبد الله إلى أن نور الشريف كان سببًا فى ظهور نجوم كثيرة فى التأليف والتمثيل والإخراج منهم مخرجون كبار مثل داوود عبد السيد، ومحمد خان، وعاطف الطيب، ومحمد النجار وسمير سيف، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل أستاذ كبير وفيلسوف ووطنى جدًا.

كما ألقى قصيدة مؤثرة في وداع نور الشريف خلال مداخلته بالبرنامج.

 

 

نور الشريف فيلسوف الفن.. «كمال عبد الجواد» أول أدواره.. دخل في صراع مع المثقفين بسبب فيلم «ناجي العلي».. وحصل على أكثر من 150 جائزة

