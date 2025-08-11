هولندا: الإعلان الأخير للاحتلال عن تكثيف العمليات بغزة مقلق ومسار خاطئ

قال رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، اليوم الإثنين: يجب السماح للصحفيين بأداء عملهم بأمان.



هولندا: إعلان إسرائيل الأخير عن تكثيف عملياتها بغزة مقلق ومسار خاطئ

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي: وقف إطلاق النار في غزة وحده كفيل بكسر دائرة العنف، ومتفقون على ضرورة الضغط على حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي أن: إعلان إسرائيل الأخير عن تكثيف عملياتها بغزة مقلق ومسار خاطئ.

حكومة الاحتلال فقدت الصواب والإنساني

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروستو، اليوم الاثنين: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية فقدت الصواب والإنسانية فيما يتعلق بغزة.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: ما يحصل ليس عملا عسكريا بأضرار غير مقصودة بل إنكار للقانون وقيم حضارتنا وعلينا إيجاد طريقة تتجاوز مجرد الإدانة لإجبار نتنياهو على التفكير بوضوح.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي: أن احتلال غزة وبعض الأعمال الخطيرة بالضفة تشكلان تحولا كبيرا ينبغي مواجهته بقرارات.

ماكرون: الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورا

وفي السياق ذاته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة المدنيين.

