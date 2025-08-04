الإثنين 04 أغسطس 2025
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عصام كامل

أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، يوميات قهر الغلابة فى «التأمين الصحى»

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
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تكشف فيتو في عددها الجديد عن يوميات قهر الغلابة فى «التأمين الصحى» مستشفيات بلا أطباء..صيدليات بدون دواء..تعطل الأجهزة الطبية.. تأخر العمليات الجراحية.. ولا عزاء للمرضى. 

 

عصام كامل يكتب: العلاج.. طريق الذل فى عهد خالد عبد الغفار.

 

 ماذا لو عاد معتذرًا؟ أزمة «جزيرة الذهب» كشفت أكذوبة «أقوى شبكة كهرباء فى العالم».

 

 3 أسباب وراء عزوف الناخبين عن انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

 

تسونامى الاعتراف بدولة فلسطينية انتفاضة أوروبية تعاطفًا مع فلسطين.

 

التجنيس.. الباب الخلفى لهروب أبطال مصر للخارج.

 

 الكفيل.. آيفون حديث ودعوة على العشاء وغرفة فندقية فاخرة «عربون محبة» لمناقشة الرسائل الجامعية.

 

 اللواء خالد اللبان مساعد الوزير لـ«قصور الثقافة»: إعادة هيكلة الهيئة على رأس أولوياتى.

 

أمهات التيك توك.. رئيس اتصالات النواب يلوح بإغلاق التطبيق العالمي.


 

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