الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي 2026/2025 للطلاب الجدد والقدامى بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
ads

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ذلك الطلاب الجدد والقدامى من الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات والمعاهد الفنية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فتح باب التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ للطلاب الجدد والقدامى بجامعة حلوان

وهناك مجموعة من الخطوات للتقديم للمدن الجامعية بجامعة حلوان:

- الدخول إلى موقع https://modon.helwan.edu.eg

- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

- ملء البيانات المطلوبة بدقة.

- اتباع التعليمات الخاصة بالتقديم، مثل رفع المستندات المطلوبة وإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

جامعة حلوان تتابع تنفيذ معايير الإتاحة المكانية لذوي الإعاقة داخل منشآتها التعليمية

رؤية مصر 2030، مجلس جامعة حلوان يستعرض تقريرا عن جائزة التميز الداخلي

وتكون مواعيد التقديم:

- الطلاب القدامى: يبدأ التقديم من ١١ أغسطس ويستمر حتى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥.

- الطلاب الجدد: يبدأ التقديم بعد كل مرحلة من مراحل التنسيق.

أما عن شروط القبول الأساسية هي:

- أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى كليات جامعة حلوان.

- ألا يكون من سكان القاهرة الكبرى.

- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية أو تم فصله من المدينة الجامعية سابقًا.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة الدبلومات والمعاهد الفنية المعاهد الفنية تحليل المخدرات جامعة حلوان مجلس جامعة حلوان

الأكثر قراءة

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

السيسي يصدق على قانون جديد

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية قريبا

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads