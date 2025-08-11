الإثنين 11 أغسطس 2025
محافظات

قلبه لم يحتمل الفقد، وفاة رجل بعد ساعات من رحيل شقيقه بالشرقية (صور)

وفاة شقيقين خلال
وفاة شقيقين خلال ساعات بالشرقية،فيتو

خيم الحزن على أهالي أبوحماد، بمحافظة الشرقية، بسبب رحيل شقيقين في يوم واحد، كأن روحيهما تعاهدتا على المضي معًا، تاركين خلفهما دموع الأهل ووجع الفقد، وصمت البيوت الذي لا يقطعه إلا صوت الترحم عليهما.

حسن الخاتمة، وفاة سيدة من الشرقية أثناء أداء العمرة ودفنها بمكة

قصة وفاة جمال فراج

البداية كانت مع وفاة الحاج جمال إسماعيل فراج، الرجل الذي عرفه أهالي مركز ابوحماد بطيبة قلبه وحسن خلقه، فانتشر الخبر بين البيوت كالنار في الهشيم، تاركًا موجة من الحزن والدموع. 

لكن الصدمة لم تقف عند هذا الحد، إذ كان وقع الفقد أعمق على شقيقه فراج إسماعيل، الذي كان خارج البلاد وقتها.

قلبه لم يحتمل الفقد.. وفاة رجل بعد ساعات من رحيل شقيقه بالشرقية،فيتو
قلبه لم يحتمل الفقد.. وفاة رجل بعد ساعات من رحيل شقيقه بالشرقية،فيتو

كان يعاني من مشكلات في القلب ولم يتحمل صدمة فراق شقيقه 

فراج، الذي كان يعاني من مشكلات في القلب، لم يتحمل صدمة الخبر، فدخل في انهيار نفسي حاد أعقبه تدهور صحي مفاجئ، استدعى نقله إلى العناية المركزة. 

وبعد ساعات قليلة، توقف قلبه هو الآخر، وكأنه أبى أن ينبض في غياب شقيقه.

الحزن يخيم على منصات التواصل الاجتماعي 

رواية الوداع المزدوج هذه اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بالشرقية، خاصة «فيسبوك»، حيث تتابعت كلمات الرثاء والدعاء، وسط حالة من الحزن العميق التي جمعت الأهل والأصدقاء والجيران.

قلبه لم يحتمل الفقد.. وفاة رجل بعد ساعات من رحيل شقيقه بالشرقية،فيتو
قلبه لم يحتمل الفقد.. وفاة رجل بعد ساعات من رحيل شقيقه بالشرقية،فيتو

أهالي ابوحماد ينتظرون وصول الجثمان 

وتنتظر أبوحماد وصول جثمان فراج من الخارج، لتشييعه في جنازة مهيبة ستجمع المئات، مودعين شقيقين عاشا متحابين ورحلا متلازمين، تاركين وراءهما أثرًا طيبًا وذكرى لا تمحى من قلوب من عرفوهما.

وفاة شقيقين خلال ساعات بالشرقية وفاة فراج حزنا على وفاة شقيقه بالشرقية حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية محافظة الشرقية

