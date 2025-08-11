قلبه لم يحتمل الفقد، وفاة رجل بعد ساعات من رحيل شقيقه بالشرقية (صور)

خيم الحزن على أهالي أبوحماد، بمحافظة الشرقية، بسبب رحيل شقيقين في يوم واحد، كأن روحيهما تعاهدتا على المضي معًا، تاركين خلفهما دموع الأهل ووجع الفقد، وصمت البيوت الذي لا يقطعه إلا صوت الترحم عليهما.

قصة وفاة جمال فراج

البداية كانت مع وفاة الحاج جمال إسماعيل فراج، الرجل الذي عرفه أهالي مركز ابوحماد بطيبة قلبه وحسن خلقه، فانتشر الخبر بين البيوت كالنار في الهشيم، تاركًا موجة من الحزن والدموع.

لكن الصدمة لم تقف عند هذا الحد، إذ كان وقع الفقد أعمق على شقيقه فراج إسماعيل، الذي كان خارج البلاد وقتها.

قلبه لم يحتمل الفقد.. وفاة رجل بعد ساعات من رحيل شقيقه بالشرقية،فيتو

كان يعاني من مشكلات في القلب ولم يتحمل صدمة فراق شقيقه

فراج، الذي كان يعاني من مشكلات في القلب، لم يتحمل صدمة الخبر، فدخل في انهيار نفسي حاد أعقبه تدهور صحي مفاجئ، استدعى نقله إلى العناية المركزة.

وبعد ساعات قليلة، توقف قلبه هو الآخر، وكأنه أبى أن ينبض في غياب شقيقه.

الحزن يخيم على منصات التواصل الاجتماعي

رواية الوداع المزدوج هذه اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بالشرقية، خاصة «فيسبوك»، حيث تتابعت كلمات الرثاء والدعاء، وسط حالة من الحزن العميق التي جمعت الأهل والأصدقاء والجيران.

أهالي ابوحماد ينتظرون وصول الجثمان

وتنتظر أبوحماد وصول جثمان فراج من الخارج، لتشييعه في جنازة مهيبة ستجمع المئات، مودعين شقيقين عاشا متحابين ورحلا متلازمين، تاركين وراءهما أثرًا طيبًا وذكرى لا تمحى من قلوب من عرفوهما.

