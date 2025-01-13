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حسن الخاتمة، وفاة سيدة من الشرقية أثناء أداء العمرة ودفنها بمكة

وفاة سيدة من الشرقية
وفاة سيدة من الشرقية أثناء أداء العمرة،فيتو

توفيت الحاجة فهيمة عبد الفتاح من قرية بيشة عامر، محافظة الشرقية أثناء أداء مناسك العمرة وتم دفنها فى مكة بالسعودية.

حُسن الخاتمة، وفاة معتمر من الشرقية أثناء الصلاة في الحرم المكي ودفنه بمكة المكرمة (صور)

وفاة سيدة من بيشة عامر أثناء أداء العمرة.. ودفنها في مكة

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية إلى سرادق عزاء حزنًا على فراق السيدة ووفاتها، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وقال أحد أبناء القرية: إن الفقيدة عاشت بينا فى صمت بدون ضجيج ولم يسمع منها سوى صوتها الهادي وابتسامتها المعهودة التي كانت تقابل كل من يتعامل معها تمنت على الله أن تلقى ربها في أطهر بقاع الأرض وأن تدفن بجوار نبيها صلى الله عليه وسلم فكان لها ما تمنت.

 

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