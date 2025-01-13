حسن الخاتمة، وفاة سيدة من الشرقية أثناء أداء العمرة ودفنها بمكة

توفيت الحاجة فهيمة عبد الفتاح من قرية بيشة عامر، محافظة الشرقية أثناء أداء مناسك العمرة وتم دفنها فى مكة بالسعودية.

وفاة سيدة من بيشة عامر أثناء أداء العمرة.. ودفنها في مكة

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية إلى سرادق عزاء حزنًا على فراق السيدة ووفاتها، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وقال أحد أبناء القرية: إن الفقيدة عاشت بينا فى صمت بدون ضجيج ولم يسمع منها سوى صوتها الهادي وابتسامتها المعهودة التي كانت تقابل كل من يتعامل معها تمنت على الله أن تلقى ربها في أطهر بقاع الأرض وأن تدفن بجوار نبيها صلى الله عليه وسلم فكان لها ما تمنت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.