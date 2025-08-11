الإثنين 11 أغسطس 2025
مجلس التعاون الخليجي يرحب باعتزام أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعرب  مجلس التعاون الخليجي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن ترحيبه بإعلان أستراليا ونيوزيلندا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال  مجلس التعاون الخليجي في بيانه: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل دعما مهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وأضاف  مجلس التعاون الخليجي: المواقف المبدئية لكل من أستراليا ونيوزيلندا يساهم في تعزيز الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل استنادا.

ورحبت جمهورية مصر العربية بإعلان رئيس الوزراء الأسترالى " أنتوني ألبانيزي" اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠٢٥، فى خطوة تاريخية تسهم فى دعم واستعادة الحقوق الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطينى حقه فى تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضى على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

