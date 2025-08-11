إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقنا (صور)

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، شن حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة،، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفة إزالة 3 حالات تعد بالبناء على الارض الزراعية بدون ترخيص مخالفًا لقانون بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.



قال حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،وذلك بحضور مساعد فارس رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة تمت الازالة.

المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بقنا

وأشار بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز، بأن الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجور بيانها كلاتى:ـ

1 الحالة الاولى

بناحية سلاجة بالقمانة - دائرة الغربى بهجورة والمخالفة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض ومونة الطين على مساحة ٣٥٠ متر تقريبا خارج الحيز العمرانى

2 - الحالة الثانية:

بناحية سلاجة بالقمانة - دائرة الغربى بهجورة والمخالفة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض ومونة الطين على مساحة ١٧٥ متر تقريبا خارج الحيز العمرانى

3 - الحالة الثالثة:

بناحية سلاجة بالقمانة - دائرة الغربى بهجورة والمخالفة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض ومونة الطين على مساحة ١٧٥ متر تقريبا خارج الحيز العمرانى.



وتم إزالة الحالات الثلاثة بمعرفة الوحدة المحلية والوحدة الزراعية بالقمانة حتى مستوى سطح الارض

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والتنبيه على المخالفين.



وقد اكد رئيس المركز أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.



وشدد على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة،وتمت الازالة بسواعد موظفى الوحدة القروية.

