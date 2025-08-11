الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقنا (صور)

إزالة حالات تعدى
إزالة حالات تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، شن حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة،، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفة إزالة 3 حالات تعد بالبناء على الارض الزراعية  بدون ترخيص مخالفًا لقانون  بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.


قال حسين الزمقان  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،وذلك بحضور مساعد فارس رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة تمت الازالة.

المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بقنا
وأشار بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز، بأن  الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجور بيانها كلاتى:ـ
1 الحالة الاولى 
بناحية سلاجة بالقمانة - دائرة الغربى بهجورة والمخالفة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض ومونة الطين على مساحة ٣٥٠ متر تقريبا خارج الحيز العمرانى
2 - الحالة الثانية:
بناحية سلاجة بالقمانة - دائرة الغربى بهجورة والمخالفة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض ومونة الطين على مساحة ١٧٥ متر تقريبا خارج الحيز العمرانى
3 - الحالة الثالثة:
بناحية سلاجة بالقمانة - دائرة الغربى بهجورة والمخالفة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض ومونة الطين على مساحة ١٧٥ متر تقريبا خارج الحيز العمرانى.


وتم إزالة الحالات الثلاثة بمعرفة الوحدة المحلية والوحدة الزراعية بالقمانة حتى مستوى سطح الارض
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والتنبيه على المخالفين.


وقد اكد رئيس المركز  أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.
 

وشدد على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة،وتمت الازالة بسواعد موظفى  الوحدة القروية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البناء المخالف على الارض الزراعية البناء علي الارض الزراعية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى قنا محافظ قنا مدينة نجع حمادي نجع حمادي

مواد متعلقة

مصرع طفلة خنقًا بـ"بلية" في قنا

تفاصيل جديدة بواقعة العثور على جثة عامل بها طعنات في قنا

وزير قطاع الأعمال يبحث مع محافظ قنا المشروعات التنموية والاستثمارية بالصعيد

العثور علي طفلة مجهولة النسب في قنا

الأكثر قراءة

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

السيسي يصدق على قانون جديد

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس، وتؤكد: سحب رعدية تتشكل على سيناء

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads