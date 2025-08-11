الجامعة الألمانية بالقاهرة تستضيف ورشة عمل دولية لتطوير الأبحاث في الإدارة والاستدامة

استضافت كلية تكنولوجيا الإدارة بـالجامعة الألمانية بالقاهرة ورشة عمل دولية لتطوير الأفكار والأوراق البحثية، في مجالي الإدارة والاستدامة بالتعاون مع أسرة تحرير مجلة "الإدارة والاستدامة: مراجعة عربية" (MSAR) الصادرة عن دار إميرالد للنشر مقرها بدولة إنجلترا.

وأتاحت هذه الورشة للباحثين المتخصصين في الإدارة والاستدامة التواصل مع الباحثين ذوي الاهتمامات المشتركة والمهتمين بالتأثيرالإقليمي، بجانب الالتقاء مع محرري المجلة للحصول على رؤى معمقة وإجراء نقاشات واسعة لتحسين أفكار الأبحاث المقدمة للنشر بالمجلة ومناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين الأكاديميين والباحثين في المنطقة العربية والعالم من منظور ريادى إستراتيجى.

حضر الورشة عدد من المشاركين من جامعات مصرية وعربية ودولية، من بينها جامعات في الهند ونيوزيلندا.

وقالت الدكتورة نهى البسيونى، نائب عميد كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة، وأستاذ التسويق والمحرر المؤسس لمجلة MSAR ، إن الورشة شهدت نقاشات متعمقة وتفاعلية امتدت عبر أربع جلسات رئيسية تناولت موضوعات بحثية متنوعة وجاء أبرزها:

التداخلات بين التسويق والتكنولوجيا، الاستدامة واستراتيجية الأعمال، التنمية المستدامة ورأس المال البشري، بالإضافة إلى توظيف الثورة الرقمية لتعزيز الاستدامة العالمية والاعتناء بالبيئة والإنسان.

معوقات النشر العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس

ولفتت إلى أنه تم تخصيص ندوة لمناقشة معوقات النشر العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطرح مقترحات التغلب عليها والتأكيد على ضرورة الألتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الدقة والموضوعية والجودة في اختيار ونشر البحوث العلمية، ما أتاح للمشاركين فرصة ثمينة للحصول على ملاحظات تقيمية لأعمالهم البحثية.

قام بتنظيم فاعليات أعمال الورشة الدكتورة نهى البسيوني، بمشاركة الدكتور سعيد البنا، أستاذ الإدارة الاستراتيجية بجامعة قطر ورئيس تحرير مجلة MSAR والدكتورة دينا عبد الظاهر، أستاذ الإدارة بجامعة هيوستن-كلير ليك بالولايات المتحدة الأمريكية والمحررة المشاركة للمجلة.

الجدير بالذكر أن مجلة "الإدارة والاستدامة: مراجعة عربية" مجلة دولية مُحكّمة، تم اطلاقها عام 2021، وهي المتخصصة في مجال نشر بحوث الإستدامة في الوطن العربي لتكون بمثابة منصة دولية رائدة تفتح مجال للمناقشة والتباحث وتبادل الآراء العلمية بين العلماء والباحثين ونظائرهم في مجالات الإدارة والإستدامة لدعم نهج خطة برنامج الأمم المتحدة المقرر للحفاظ على بيئة مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.