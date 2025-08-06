الأمم المتحدة تحذر من توسيع إسرائيل لعملياتها بغزة: عواقبها كارثية على الجميع

وصفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، التقارير التي تشير إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية" في حال صحتها.



وقال ميروسلاف جينكا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة: "التقارير المتعلقة بقرار محتمل لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها مقلقة للغاية إذا صحت"، مؤكدا أن خطوة كهذه "ستنذر بعواقب كارثية، وقد تعرض حياة الرهائن المتبقين في غزة لمخاطر أكبر".

وأضاف: "القانون الدولي واضح في هذا الصدد.. غزة تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تظل كذلك".

ومساء أول أمس الإثنين، نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تسمهم، أن الأخير اتخذ قرارًا بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة "حماس"، لمناطق يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين فيها.

ومنذ 17 مايو الماضي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا بريًّا باسم "عربات جدعون"، يتضمن التهجير الشامل للفلسطينيين من مناطق القتال، بما فيها شمال غزة إلى جنوب القطاع، مع بقاء الجيش بأي منطقة يحتلها.

ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,519 شهيدًا و38,630 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 52 شهيدًا و352 إصابة، نتيجة استهداف مستفيدي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا الذين استقبلتهم المستشفيات إلى 1,568 قتيلًا وأكثر من 11,230 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188، من بينهم 94 طفلًا.

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