عبور 32 شاحنة مساعدات إغاثية قطرية معبر رفح البري

عبرت، اليوم، 32 شاحنة مساعدات إغاثية تابعة لدولة قطر من معبر رفح البري، محملة بمواد غذائية متنوعة، ودقيق، ولبن أطفال، في إطار الجهود الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة.



ومن المقرر إدخال هذه الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم لاحقًا، لتوزيعها على المتضررين في القطاع، في ظل النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.





وتأتي هذه المساعدات ضمن المبادرات القطرية المستمرة، وبالتنسيق مع السلطات المصرية، لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

