عبور 32 شاحنة مساعدات إغاثية قطرية معبر رفح البري

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات الإغاثية

 عبرت، اليوم، 32 شاحنة مساعدات إغاثية تابعة لدولة قطر من معبر رفح البري، محملة بمواد غذائية متنوعة، ودقيق، ولبن أطفال، في إطار الجهود الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة.


عبور 32 شاحنة مساعدات إغاثية قطرية معبر رفح البري

 ومن المقرر إدخال هذه الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم لاحقًا، لتوزيعها على المتضررين في القطاع، في ظل النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.


 

محافظ شمال سيناء يستقبل مجموعة الحكماء الداعمة للسلام بمطار العريش

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بشمال سيناء

 وتأتي هذه المساعدات ضمن المبادرات القطرية المستمرة، وبالتنسيق مع السلطات المصرية، لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

