محافظ شمال سيناء يستقبل مجموعة الحكماء الداعمة للسلام بمطار العريش

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، بمطار العريش وفدًا من مجموعة الحكماء The Elders، التي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم قضايا السلام حول العالم.

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجموعة الحكماء The Elders

وضم الوفد ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، حيث بحث الجانبان جهود دعم السلام، ودور شمال سيناء في تقديم المساندة الإنسانية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الراهنة.





وتعقد مؤسسة الحكماء مؤتمرًا صحفيًا يوم 12 أغسطس 2025، في إطار زيارة مجلس الحكماء إلى مصر والحدود مع غزة، في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس 2025.

