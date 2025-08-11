الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل مجموعة الحكماء الداعمة للسلام بمطار العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، بمطار العريش وفدًا من مجموعة الحكماء The Elders، التي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم قضايا السلام حول العالم.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجموعة الحكماء The Elders  

 

وضم الوفد ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، حيث بحث الجانبان جهود دعم السلام، ودور شمال سيناء في تقديم المساندة الإنسانية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بشمال سيناء

دخول 3 شاحنات وقود من معبر رفح في اتجاهها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة


 

وتعقد مؤسسة الحكماء مؤتمرًا صحفيًا يوم 12 أغسطس 2025، في إطار زيارة مجلس الحكماء إلى مصر والحدود مع غزة، في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شمال سيناء مجموعة الحكماء The Elders محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء معبر كرم ابو سالم معبر رفح

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

ارتفاع الطماطم والليمون والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads