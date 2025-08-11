رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع معدلات الإنجاز في تطبيق "صيانة"

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، معدلات الإنجاز في تطبيق "صيانة" الذي يأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي بالجامعة، ويهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني متكامل لرصد وصيانة جميع المرافق والأجهزة والمنشآت الجامعية، بما في ذلك المباني والقاعات الدراسية، عبر منصة ذكية تتيح للإدارات المختصة التعامل السريع والفعال مع الأعطال وتوثيق عمليات الإصلاح والصيانة، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

توفير قاعدة بيانات متكاملة في قنا

وأضاف أن التطبيق سيساعد في توثيق الأعمال التي تم تنفيذها بمعرفة إدارة الصيانة، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن أعمال الصيانة والأعطال المتكررة.

شهد الاجتماع عبدالرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، المهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية، المهندس علي فكري مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، أبو الحمد مغربي، مدير الصيانة المركزية، المهندس أحمد عبد النعيم، مبرمج بمركز المعلومات، المهندس جمال ملاك، مبرمج بمركز المعلومات، سيد عاشور الورشة الإنتاجية.

