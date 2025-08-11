الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 تابع (ب)، الصادر في 7 أغسطس 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصص قطعة أرض المملوكـة للدولـة ملكية خاصة ناحية طريق وادى النطرون/ العلمين، لصالح محافظـة البحيـرة.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 420 لسنة 2025، بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 18516.9 فدان من الأراضى المملوكـة للدولـة ملكية خاصة ناحية طريق وادى النطرون / العلمين، لصالح محافظـة البحيـرة، لاسـتخدامها فـى المـشروعات التنمويـة، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.


وتحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية التى تقع داخل حدود المـساحة المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية السيسي يصدر قرار جمهوري جديد السيسي يصدر قرار جمهوري اخبار الجريدة الرسمية

مواد متعلقة

قرار جمهوري بتجديد تكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام

قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية بـ 7 ملايين دولار لمشروع مركز التراث الرقمى بالقاهرة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار لتنمية الموارد السياحية بالأقصر

قرار جمهوري بفصل عدد من كليات الجامعة المصرية الصينية

الأكثر قراءة

السيسي يصدق على قانون جديد

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد بدء التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والمصروفات الدراسية وتنسيق الكليات 2025

نقابة المعلمين بعد واقعة محافظ المنيا: تقدير جهود المعلم واجب وطني ومجتمعي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads