السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 تابع (ب)، الصادر في 7 أغسطس 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصص قطعة أرض المملوكـة للدولـة ملكية خاصة ناحية طريق وادى النطرون/ العلمين، لصالح محافظـة البحيـرة.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 420 لسنة 2025، بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 18516.9 فدان من الأراضى المملوكـة للدولـة ملكية خاصة ناحية طريق وادى النطرون / العلمين، لصالح محافظـة البحيـرة، لاسـتخدامها فـى المـشروعات التنمويـة، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وتحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية التى تقع داخل حدود المـساحة المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.