قرار جمهوري بتجديد تكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 421 لسنة 2025، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.



