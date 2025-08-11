الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي سوري تخصص في تهريب الكبتاجون بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات أول مدينة نصر بالسجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين لتشكيل عصابي دولي، تخصص في جلب مخدر الكبتاجون من خارج البلاد وترويجها داخل البلاد وتصدير كميات منها إلى خارج البلاد. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين " حسن. م " 38 سنة، سورى الجنسية، " محمد. ف" 44 سنة، مساعد صيدلي، سورى الجنسية، " داهش. س" 33 سنة، صاحب مكتب استثمار عقارى، "محمد. ع" 31 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، و" مصطفى. ا" 21 سنة، سائق، و" مرح. ر “ ربة منزل، لأنهم في 20 مارس 2024 ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة ” الكبتاجون".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى من خارج البلاد والثاني من داخل جمهورية مصر العربية، زعامة تلك العصابة وإمدادها بالجواهر المخدرة، وقام المتهم الأول بمساعدة المتهم الثاني بإتمام الصفقات وتوفير وسائل نقل وترويج المواد المخدرة.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الرابع تولى تخزين المواد المخدرة داخل البلاد، وتولي الخامس استلام وتسليم المواد المخدرة لعملائهم، ودور المتهم الأخير جمع الأموال محل نشاطهم الإجرامي ونقل تعليمات المتهم الثاني لباقي المتهمين عن طريق المتهم الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات أول مدينة نصر مخدر الكبتاجون النيابة العامة قسم شرطة مدينة نصر

مواد متعلقة

14 أغسطس، محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بالوايلي

إحالة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية في الوايلي للمحاكمة

الأكثر قراءة

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

بدء جلسة محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" في الإسكندرية بعد قليل

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

حملها الآن، رابط المناهج المطورة المقرر تدريسها بالعام الدراسى الجديد

موعد بدء التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والمصروفات الدراسية وتنسيق الكليات 2025

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads