المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي سوري تخصص في تهريب الكبتاجون بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات أول مدينة نصر بالسجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين لتشكيل عصابي دولي، تخصص في جلب مخدر الكبتاجون من خارج البلاد وترويجها داخل البلاد وتصدير كميات منها إلى خارج البلاد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين " حسن. م " 38 سنة، سورى الجنسية، " محمد. ف" 44 سنة، مساعد صيدلي، سورى الجنسية، " داهش. س" 33 سنة، صاحب مكتب استثمار عقارى، "محمد. ع" 31 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، و" مصطفى. ا" 21 سنة، سائق، و" مرح. ر “ ربة منزل، لأنهم في 20 مارس 2024 ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة ” الكبتاجون".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى من خارج البلاد والثاني من داخل جمهورية مصر العربية، زعامة تلك العصابة وإمدادها بالجواهر المخدرة، وقام المتهم الأول بمساعدة المتهم الثاني بإتمام الصفقات وتوفير وسائل نقل وترويج المواد المخدرة.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الرابع تولى تخزين المواد المخدرة داخل البلاد، وتولي الخامس استلام وتسليم المواد المخدرة لعملائهم، ودور المتهم الأخير جمع الأموال محل نشاطهم الإجرامي ونقل تعليمات المتهم الثاني لباقي المتهمين عن طريق المتهم الثالث.

