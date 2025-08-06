الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

إحالة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية في الوايلي للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الوايلي للمحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة الوايلي أن م. م. عاطل، وهـ. م.، عاطل، أحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن “فرد خرطوش وبندقية خرطوش”.
كما أحرز المتهمان ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات وهي 21 طلقة.

كيلو من مخدر الآيس

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أحرزا بقصد الاتجار كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام وميزان حساس ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من الاهالي يفيد بتضررهم من شخصين يروجان للمواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن وحدة بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ وقيام عاطلين باتخاذ منطقة الوايلي مكانا لترويج مخدر الآيس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهمين، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس والأسلحة النارية.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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