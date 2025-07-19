السبت 19 يوليو 2025
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محافظات

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي بالزقازيق في الشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة 

إزالة فورية لبناء مخالف بالزهراء في محافظة الشرقية

توجيهات  رئيس الحمهورية

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وإنفاذ القانون على الجميع.

الأجهزة التنفيذية بالزقازيق 

 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة  شعبان أبو الفتوح، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة،

 

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

إزالة 3 حالات تعد بالبناء 

هذا بالاضافة إلى  تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات تعد بمساحة ٣١٠ أمتار مباني باليوم السابع من المرحلة الثالثة من الموجة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

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محافظة الشرقية التعديات المخالفة املاك الدولة الأراضى الزراعية قظع المرافق عن المنازل المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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