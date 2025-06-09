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محافظات

مكافأة بعد الاعتداء، وزير الزراعة يصرف 25 ألف جنيه لضحية حملة الإزالة بسوهاج

وزير الزراعة يزور
وزير الزراعة يزور المصاب مسئول حماية الاراضى

قرر الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة صرف 25 ألف جنيه لمسئول حماية الأراضي بسوهاج والذي اعتدى عليه عدد من الأهالي بالضرب بالحجارة والرشق أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدي على أرض  زراعية بقرية ونينة الشرقية بمركز سوهاج أثناء إجازة عيد الأضحى.



كما  اطمأن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج علي الحالة الصحية للمهندس المصاب، مشيدا بدوره البطولي وإصراره على تنفيذ أحكام القانون، مؤكدا أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة أهالي المحافظة المخلصين.


وكان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج يفيد بتعدي عدد من أهالى قرية ونية الشرقية على مسئول حماية الأراضي الزراعية، أثناء تنفيذ  قرار إزالة حالة بناء على الأراضي الزراعية أثناء إجازة عيد الأضحى. 
 


على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها، وتم ضبط المتهمين، وهم كل من: ناصر ع. ع.، وشقيقه محمد ع. ع. بالتعدي بالضرب على طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج.

 

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