الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

 إزالة 17 حالة تعد بأبو حماد في الشرقية

 إزالة ١٧ حالة تعدي
 إزالة ١٧ حالة تعدي بمركز أبو حماد محافظة الشرقية

أكد المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية 

توجيهات الرئيس 

وجاء ذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتلح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

المهندس سامى معجل 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد برئاسة المهندس  سامي معجل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة،

 

ازالة 17 حالة تعدى بالبناء

وتم تنفيذ إزالة ل ١٧ حالة تعدي بمساحة ١٩ قيراط و٢ سهم،باليوم التاسع من المرحلة الثالثة من الموجه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

 

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محافظة الشرقية مركز ابوحماد املاك الدولة تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة التعديات المخالفة الأراضى الزراعية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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