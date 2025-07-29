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رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير جمهورية بنما بالقاهرة (صور)

رئيس اقتصادية قناة
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير جمهورية بنما بالقاهرة

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سعادة ريكاردو إيساثا، سفير جمهورية بنما لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، والقطاعات الصناعية المستهدفة.

 

توسيع دائرة التعاون الدولي والانفتاح على أسواق جديدة

وخلال اللقاء رحب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيارة السفير البنمي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع دائرة التعاون الدولي والانفتاح على أسواق جديدة تدعم توجهات المنطقة الاقتصادية نحو التكامل في مختلف القطاعات الصناعية، ودعم سلاسل الإمداد، ومؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية، خاصة بنما. 

 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

الفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية

كما استعرض وليد جمال الدين الفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها من حيث الموقع الفريد والبنية التحتية المتطورة والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، لافتًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها قطاع الخدمات البحرية واللوجستية، لما له من دور محوري في دعم رؤية الهيئة كمركز تجاري ولوجستي عالمي.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

من جانبه، أعرب السفير ريكاردو إيساثا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من الفرص المتاحة، وبحث إمكانية تبادل الخبرات وتعميق التعاون، مشيرًا إلى أن قناة بنما والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثلان محورين حيويين للتجارة العالمية يمكن أن يشكلا نموذجًا للتكامل في سلاسل الإمداد العالمية. 

 

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الترويجية التي تنفذها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع ممثلي البعثات الدبلوماسية وكبرى الشركات والمؤسسات الدولية، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات المستهدفة.

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