لجنة تحقيق لفحص ملابسات وفاة مريض داخل مستشفى خاص بالمحلة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن بدء تحقيق عاجل في واقعة وفاة أحد المرضى داخل مستشفى خاص بمدينة المحلة الكبرى، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

لجنة متخصصة من إدارة العلاج الحر

وكشف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن لجنة متخصصة من إدارة العلاج الحر باشرت مهامها بفحص الحادث من جميع جوانبه للتأكد من مدى التزام المستشفى بالإجراءات الطبية المتبعة.

وأوضح أن التحقيق يشمل مراجعة ملف المريض الطبي ورصد كافة الإجراءات التي اتخذت منذ لحظة دخوله المستشفى وحتى إعلان وفاته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص مديرية الصحة على متابعة شكاوى المواطنين وضمان تقديم الرعاية الطبية وفق المعايير المعتمدة.

