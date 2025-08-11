الإثنين 11 أغسطس 2025
يوميات الحرب في أمهرا، قوات فانو تستولي على مدفعًا مضادًا للطائرات من الجيش الإثيوبي

قوات امهرا،فيتو
قوات امهرا،فيتو

عرضت قوات " فانو " الأمهرية، مدفعا مضادا للطائرات ZU- 23  استولت عليه من الجيش الإثيوبي في منطقة " كوبو" في ولاية “ واللو” الواقعة في إقليم امهرا، كما استولت على العديد منها أيضا في قجام.

 وشهد اليومين الماضيين قتالا ومعارك ومواجهات عنيفة بين قوات " فانو"  والجيش الحكومي في كل أنحاء امهرا، ونتيجة لذلك عانت قوات جيش الدفاع الوطني الإثيوبي من الخسائر الكبيرة في أفرادها ومعداتها في بعض مناطق الإقليم.

وأفادت قوات " فانو " أنها قتلت 66 جنديا تابعين للجيش وذلك في معارك في جنوب قوندر  فى منطقتى   "كواسا ميشيل ومسك واهو بمنطقة سيمادا.

وأعلنت فانو عن مصرع 4 من أفرادها من ضمنهم أحد القادة، بينما لم تشر الحكومة الإثيوبية إلى هذه المعركة.

جدير بالذكر أن يوم السبت الماضي وتحديدا في شيوا دارت معركة كبيرة على محورين بالقرب من مدينة " أتاي" في منطقة  بيفات افراتا  إنا جيديم، ومع ذلك غير معروف عدد الضحايا بين الجانبين.


وأوضح  مصدر أن غالبية القوات التي خاضت تلك المعارك هي من وحدات القوات الخاصة (الكماندوس) بالاضافة إلى قوات مكافحة الشغب، وأن اثنين من جنود الكماندوس واثنين من قوات مكافحة الشغب انشقوا وانضموا إلى فانو. 

