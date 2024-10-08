إثيوبيا تقع في الشرك، فانو تقتل قائدا كبيرا و250 جنديا بجيش آبي أحمد (فيديو)

بث موقع "أخبار أمهرا"، التابع لـ عرقية الأمهرا ثاني أكبر عرقية في إثيوبيا، مقطع فيديو مسرب، وصف بالخطير، يكشف تواجد حشد من العسكريين التابعين للجيش الإثيوبي، التابع لحكومة رئيس وزراء إثيوبيا، وهم يشيعون قائدا كبيرا بالجيش الإثيوبي، قتل على يد قوات فانو الأمهرية.

فيديو مسرب لجنازة قائد كبير بالجيش الإثيوبي



وذكر موقع "أخبار أمهرا" أن "الفيديو المسرب" يظهر جنازة قائد كبير في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية "الجيش الإثيوبي"، وضباط كبار قتلوا على يد قوات فانو الأمهرية.

جنازة قائد كبير بالجيش الإثيوبي قُتل على يد فانو الأمهريه، فيتو



وأكد الباحثون والدراسات السياسية أن الجيش الإثيوبي، التابع لـ آبي أحمد قد غرس في أوحال النزاعات العرقية في إثيوبيا، والتي ترجح عملية إنقسام إثيوبيا بسبب صراع العرقيات في عهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، المنتمي لعرقية الأوروما، المتنازعة مع عرقية الأمهرا التي تدخل حاليًا في حرب معها من خلال قوات "فانو" الأمهرية، وترجح سقوط إثيوبيا في شرك فانو الأمهرية.

مقتل عقيد و270 عنصرًا من جيش آبي أحمد



وكشف حبيب عمر، الباحث في شؤون الاستراتيجية السياسية العسكرية في معهد القرن الأفريقي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، عن "مقتل عقيد في جيش آبي أحمد و270 عنصرًا من قواته، أمس، في معارك مع جبهة فانو الأمهرية بمنطقة جوجام، مدينة تقع في غرب وسط إثيوبيا، في إقليم أمهرا.

Breaking 🚨: Leaked Video showing funeral of major ENDF commander and senior officers killed by Fano/Amhara forces. pic.twitter.com/97Y4ZTABXD — Amhara News Service (@Amhara_News) October 6, 2024



وأعلنت قوات فانو عن سيطرتها بالكامل على منطقة جوجام بعد معارك ضارية مع الجيش الإثيوبي، استمرت أكثر من يومين.

كما دمرت قوات فانو الأمهرية معسكرًا عسكريًا لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، الجيش الإثيوبي، في ديمبيتشا جوجام، وأسفر الهجوم عن خسائر فادحة في صفوف قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، حيث قتل وجرح وأسر العديد من الجنود، ما يسلط الضوء على التصعيد الكبير الذي يحدث في إثيوبيا من قبل قوات فانو الأمهرية على الجيش الإثيوبي.

وفي إطار الصراع الدائر حاليًا، نشرت القوات الفيدرالية الإثيوبية تعزيزات إضافية، خلال الأسبوعين الماضيين، في إقليم أمهرة الذي يشهد تمردًا مسلحًا منذ أكثر من عام، وقامت قوات فانو بالسيطرة على عدة مناطق في إقليم أمهرا.

وكانت مليشيا "فانو" الأمهرية، قد حملت السلاح ضد الحكومة المركزية في أبريل 2023 في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.

#الصراعات العرقية في اثيوبيا 🇪🇹دخلت مرحلة خطيرة جدا

حيث يخوض الجيش الايثوبي معارك عنيفة مع المقاتلين جبهة فانو الامهرا داخل مدن اقليم الامهرا



ويواجه نظام ابي احمد صعوبات على سير العمليات العسكرية في اقليم الامهرا

بسبب نقص الإمدادات لانه مقاتلين جبهة فانو اغلقوا جميع الطرق… pic.twitter.com/bCspq8UvWV — habiib omar (@DSultantv26) October 8, 2024

الجيش الإثيوبي منهمك في حرب فانو الأمهرية



وأكد المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات السياسية "أفرو بوليسي"، في أحدث تقرير له اليوم، أن الجيش الإثيوبي ذكر إنه أطلق عملية كبرى ضد قوات فانو الأمهرية، في منطقة أمهرا، مع استمرار الصراع، على الرغم من دعوات جماعات حقوق الإنسان والشركاء الدوليين إلى حل سلمي.

وأكد المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات السياسية، أنه تم الإبلاغ عن قتال جديد في الأسبوع الماضي بين فانو والجيش الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإثيوبي العقيد جيتنت أدان، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الإثيوبي، بالتنسيق مع قوات الأمن في المنطقة، بدأت عملية عسكرية.

وزعم أن الدعوات المستمرة للسلام وقعت على آذان صماء.

دمرت قوات فانو، بدعم إقليمي من أمهرة، معسكرا عسكريًا لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ديمبيشا غوجام. وأسفر الهجوم عن خسائر فادحة في صفوف قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، حيث قتل وجرح وأسر العديد من الجنود. ويسلط هذا التصعيد الكبير الضوء على القوة المتنامية لفانو في الصراع pic.twitter.com/gQeKMFMawm — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) October 7, 2024



واتهمت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان الجيش الإثيوبي بإجراء "اعتقالات تعسفية جماعية" في منطقة أمهرا، حيث بدأ القتال في منطقة أمهرا منذ أكثر من عام، بنزاع حول نزع سلاح القوات شبه العسكرية الإقليمية.





