الخارجية الإيرانية: الاتصالات مع الأوروبيين لم تتوقف

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، إن الاتصالات مع الأوروبيين لم تتوقف.

إعادة تقييم التعاون مع الوكالة الدولية

الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنه من الطبيعي إعادة تقييم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت البلاد النووية.

مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية

وأوضحت الخارجية الإيرانية: ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة واتفقنا على مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية.

وتابعت: تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية كان استنادا لقرار البرلمان، ووفدها سيزور طهران لبحث الأمر.

