الخارجية الإيرانية: اتفقنا على مواصلة مفاوضات إسطنبول مع الترويكا الأوروبية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنه من الطبيعي إعادة تقييم التعاون مع الوكالة الدولية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت البلاد النووية.

الخارجية الإيرانية: ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة

وأوضحت الخارجية الإيرانية: ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة واتفقنا على مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية.

وتابعت: تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية كان استنادا لقرار البرلمان ووفدها سيزور طهران لبحث الأمر.

وقبل وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أنه بعد 6 أسابيع من الهدنة التي أنهت الحرب الإسرائيلية على إيران، أعلنت السلطات الإيرانية عن تغييرات هيكلية غير مسبوقة في المنظومة الأمنية، شملت تأسيس "مجلس دفاع" بمهام إستراتيجية، وعودة السياسي المخضرم علي لاريجاني إلى موقعه كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما اعتبره مراقبون خطوة استباقية تحضيرا لجولة جديدة من التصعيد.

طهران تعلن عن تغييرات أمنية وإستراتيجية

وإثر خطاب المرشد الأعلى علي خامنئي -الذي ألقاه الأسبوع الماضي واقفا دون أن يتكئ على عصاه التي لازمته لعقود- وإصداره الأوامر السبعة من أجل "إيران قوية" وحديثه في سياق إعادة هيكلة الأمن الوطني، كشفت وكالة فارس أن التغييرات الهيكلية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أُقرت بالفعل، وأن مجلس الدفاع سيتولى مهام إستراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للدولة.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة أنه إثر مزاولة لاريجاني مهامه الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة سيتولى الأمين الحالي للمجلس علي أكبر أحمديان مسؤولية مهام إستراتيجية وخاصة تتطلب إدارة وتنسيقا على أعلى المستويات.

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