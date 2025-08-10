20 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر رفح في طريقها إلى غزة

عبرت اليوم 20 شاحنة مساعدات إماراتية عبر معبر رفح البري متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة.

وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية والمستلزمات الإغاثية، في إطار المبادرات الإغاثية التي تنفذها الإمارات لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود عملية “الفارس الشهم 3” التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم الدعم العاجل والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، بالتنسيق مع السلطات المصرية والجهات المعنية، لضمان وصول المساعدات بسرعة وأمان إلى مستحقيها.

كما شهد معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم، دخول 3 شاحنات محملة بالوقود، تمهيدًا لعبورها إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير احتياجات القطاع من الطاقة ودعم الخدمات الأساسية للأهالي.

