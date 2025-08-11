تجديد حبس عاطل بتهمة فرض إتاوات على قائدي السيارات بالزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطل بتهمة فرض إتاوات على قائدي السيارات بدائرة القسم، بشكل غير قانوني 15 يوما على ذمة التحقيق.



البداية كانت عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من آخر يمارس مهنة منادي سيارات دون ترخيص، ويُجبره على دفع رسوم مالية غير قانونية مقابل ركن سيارته بإحدى مناطق القاهرة.

وأوضحت التحريات الأمنية أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المشكو في حقه، وهو عاطل له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعقب استدعائه ومواجهته بالأدلة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردتْ، مؤكدًا مزاولته المهنة بدون ترخيص، وفرض رسوم مالية على المواطنين دون وجه حق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم بحقه.

