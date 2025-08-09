السبت 09 أغسطس 2025
حبس عاطل يفرض إتاوات على قائدي السيارات في الزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل بتهمة فرض اتاوات علي قائدي السيارات بدائرة القسم بشكل غير قانوني 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من آخر يمارس مهنة منادي سيارات دون ترخيص، ويُجبره على دفع رسوم مالية غير قانونية مقابل ركن سيارته بإحدى مناطق القاهرة.


وأوضحت التحريات الأمنية أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المشكو في حقه، وهو عاطل له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعقب استدعائه ومواجهته بالأدلة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردتْ، مؤكدًا مزاولته المهنة بدون ترخيص، وفرض رسوم مالية على المواطنين دون وجه حق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم بحقه.

