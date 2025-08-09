السبت 09 أغسطس 2025
خارج الحدود

بيان شديد اللهجة من لبنان ردا علي تصريحات إيران بشأن نزع سلاح حزب الله

لبنان، فيتو

رفضت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، تصريحات مستشار المرشد الإيراني الأخيرة، عن معارضتها نزع سلاح حزب الله في لبنان ووصفتها بأنها تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون اللبنانية.

 

تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون اللبنانية

وأضافت، في بيان: "ليس هذا التدخل الأول من نوعه، إذ دأب بعض المسؤولين الإيرانيين الرفيعين على التمادي في إطلاق مواقف مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية لا تعني الجمهورية الإيرانية بشيء. وإنّ هذه الممارسات المرفوضة لن تقبل بها الدولة اللبنانية تحت أي ظرف، وهي لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقًا كان أم عدوًا، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية".

وتابعت الخارجية اللبنانية: "نذكر القيادة في طهران بأنّ الأجدر بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركزّ على تأمين احتياجاته وتطلعاته، بدل التدخّل في أمور لا تخصّها".

وأكملت: "إن مستقبل لبنان وسياساته ونظامه السياسي هي قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم، عبر مؤسساتهم الدستورية الديمقراطية، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات أو ضغوط أو تطاول، وإنّ الدولة اللبنانية ستبقى ثابتة في الدفاع عن سيادتها، وستردّ بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها".

 

إيران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان

قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، إن طهران تعارض نزع سلاح حزب الله في لبنان، مضيفا: "على العقلاء في لبنان منع نزع سلاح حزب الله ومواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية".

وتابع مستشار المرشد الإيراني: وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يصب في مصلحة الكيان الصهيوني.. والهدنة بين إسرائيل ولبنان يجب ألا تمنع حزب الله من الدفاع عن بلاده.. المقاومة في لبنان ستقف في وجه المؤامرات التي تهدف إلى نزع سلاحها.. وإذا تخلى حزب الله عن سلاحه فمن سيتولى مسؤولية الدفاع عن أرواح وأموال اللبنانيين".

