زيلينسكي: بلادنا تثمن وتؤيد بشكل كامل البيان المشترك للقادة الأوروبيين بشأن السلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده تثمن وتؤيد بشكل كامل البيان المشترك للقادة الأوروبيين بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا مع حماية المصالح الأوكرانية والأوروبية.

زيلينسكي: أوكرانيا تؤيد البيان المشترك للقادة الأوروبيين

وكتب زيلينسكي على منصة “إكس”، قائلا: "يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة، وأنا ممتن لكل من يقف مع أوكرانيا وشعبنا من أجل السلام، والدفاع عن المصالح الأمنية الأوروبية الحيوية".

كما أضاف أن بلاده تقدر وتؤيد تماما بيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفنلندي الأكسندر ستوب بشأن السلام".

زعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وفنلندا والمفوضية الأوروبية يرحبوا بجهود ترامب



أتى هذا الموقف بعدما رحب زعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وفنلندا والمفوضية الأوروبية بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب، لكنهم أكدوا على ضرورة الضغط على روسيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف. وشددوا على أنهم "ملتزمون بعدم تغيير الحدود بالقوة".

فيما يعتزم ترامب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل، بعدما ألمح إلى إمكانية التوصل لاتفاق من شأنه أن يحل الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

