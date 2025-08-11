العمالقة يجتمعون، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الحجر 30ق
18:59( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود البجيرمى وما تيسر من سورتى النحل/ الإسراء 41ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد صديق المنشاوى وماتيسرمن سورة إبراهيم 44ق
024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى الزمر / غافر 44ق
03:30 (قبل الفجر) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى الحجرات / ق 30ق
تلاوات المصحف المرتل اليوم
الساعة ٠٦:٠٠ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيس من سورة الإسراء ومدة التلاوة / ۲۸ ق
الساعة ٠٨:٥٤ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيسر من سورتي الإسراء - الكهف ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة ١٠:٠٠ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيسر من سورتي الكهف - مريم ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة ١٠:٤٥ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيسر سورتي مريم - طه ومدة التلاوة / ٢٩ ق
الساعة ۱۱:۱۷ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيسر من سورتي طه - الأنبياء ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة ١٣:٤٠ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيسر من سورتي الأنبياء - الحج ومدة التلاوة / ۳۱ ق
الساعة ١٥:١٧ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيس من سور الحج - المؤمنون - أول النور ومدة التلاوة/ ۲۹ ق
الساعة ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيسر من سورة النور ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة ٠٢:٢٤ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيسر من سور النور الفرقان - آخر الشعراء ومدة التلاوة /
الساعة ٠٢:٥٧ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري ماتيسر من سورتي الشعراء والنمل ومدة التلاوة / ۲۹ ق
الساعة ٠٥:٢١ تلاوة للقارى محمود خليل الحصري ماتيسر من سورتي النمل والقصص ومدة التلاوة / ٣٠ ق/
كما نلتقي مع فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:٠٠٦ والتلاوة من / من أول سورة سبأ إلى آية ٤ سورة فاطر تسبقها تقدمه للشيخ عبدالحكيم عبد اللطيف عبدالله ومدة التلاوة ٢٨
كما نلتقي مع فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٢ والتلاوة من سورة يس من آية ۲۰ إلى آية ۳۹ من سورة الصافات تسبقها تقدمة د. عبدالكريم صالح ومدة التلاوة ۲۱ ق
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة ٠١:٥٣ تلاوة للقارئ محمود حسين منصو من آية 25 من سورة الحديد الى الاية 9 من سورة الممتحنة/ ۲۸:۳۰ ق
