جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبنى اغتيال الصحفي أنس الشريف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف قواته للصحفي الفلسطيني أنس الشريف، زاعما أنه "إرهابي كان يتخفى في صورة صحفي لشبكة الجزيرة القطرية".

وادعى جيش الاحتلال في بيان أن "أنس الشريف شغل منصب قائد خلية إرهابية في تنظيم حماس، وكان مسئولا عن تطوير الهجمات الصاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش".

وتابع جيش الاحتلال مزاعمه قائلا: "كان الجيش الإسرائيلي قد كشف سابقا عن معلومات استخباراتية ووثائق عثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتماءه العسكري لحماس. وتثبت هذه الوثائق مرة أخرى تورطه في أنشطة إرهابية، حاولت شبكة الجزيرة التنصل منها".

وبحسب ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي في البيان: "تتضمن الوثائق قوائم بأسماء الأفراد، وسجلات لدورات تدريبية إرهابية، ودلائل هواتف، ومستندات رواتب للإرهابي، وتقدم دليلا قاطعا على كونه عنصرا إرهابيا عسكريا في صفوف حماس بقطاع غزة".

وزعم الجيش الإسرائيلي تقديم وثائق وأدلة على "اندماج الإرهابي من حماس ضمن شبكة الجزيرة القطرية".

كما ادعى الجيش أنه "قبل تنفيذ الهجوم، اتُخذت إجراءات لتخفيف الأضرار عن المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".

