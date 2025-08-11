الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبنى اغتيال الصحفي أنس الشريف

أنس الشريف، فيتو
أنس الشريف، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف قواته للصحفي الفلسطيني أنس الشريف، زاعما أنه "إرهابي كان يتخفى في صورة صحفي لشبكة الجزيرة القطرية".

وادعى جيش الاحتلال في بيان أن "أنس الشريف شغل منصب قائد خلية إرهابية في تنظيم حماس، وكان مسئولا عن تطوير الهجمات الصاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش".

وتابع جيش الاحتلال مزاعمه قائلا: "كان الجيش الإسرائيلي قد كشف سابقا عن معلومات استخباراتية ووثائق عثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتماءه العسكري لحماس. وتثبت هذه الوثائق مرة أخرى تورطه في أنشطة إرهابية، حاولت شبكة الجزيرة التنصل منها".

وبحسب ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي في البيان: "تتضمن الوثائق قوائم بأسماء الأفراد، وسجلات لدورات تدريبية إرهابية، ودلائل هواتف، ومستندات رواتب للإرهابي، وتقدم دليلا قاطعا على كونه عنصرا إرهابيا عسكريا في صفوف حماس بقطاع غزة".

وزعم الجيش الإسرائيلي تقديم وثائق وأدلة على "اندماج الإرهابي من حماس ضمن شبكة الجزيرة القطرية".

كما ادعى الجيش أنه "قبل تنفيذ الهجوم، اتُخذت إجراءات لتخفيف الأضرار عن المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة انس الشريف حماس

مواد متعلقة

وزير جيش الاحتلال: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل

سقوط 36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة

تحقيق للجارديان: جيش الاحتلال ينتهج نمطا متكررا لإطلاق النار على الساعين للحصول على الغذاء بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبًا مفاجئًا بعد التصديق على خطة السيطرة على غزة

الأكثر قراءة

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

كيف تفاعلت لارا ترامب مع محمد رمضان عقب إعلان الأخير عن مفاجأة بينهما؟

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

تصل لـ 46 مئوية، درجة الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع في غزة

احتجاز البلوجر شاكر 15 يوما بسجن النهضة

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن الإعارة الوظيفية وضوابط تقييم وترقيات الموظفين في القانون

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

أسعار السكر اليوم الأحد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads