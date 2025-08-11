طريقة عمل صوابع زينب، هشة ومقرمشة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل صوابع زينب، صوابع زينب من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها شعبية كبيرة فى مصر حيث يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل صوابع زينب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل صوابع زينب.

مكونات عمل صوابع زينب:-

للعجينة:

2 كوب دقيق أبيض

1 كوب دقيق سميد ناعم

½ كوب زيت نباتي أو سمن

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ماء دافئ للعجن حوالي ¾ كوب أو حسب الحاجة

للشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

½ ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر

للقلي

زيت غزير

طريقة عمل صوابع زينب:-

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

اتركي الخليط حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون.

خففي النار واتركيه يغلي لمدة 8–10 دقائق حتى يثقل قوامه قليلا.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد تماما.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق، دقيق السميد، السكر، الخميرة، البيكنج بودر، ورشة الملح.

أضيفي الزيت أو السمن، وافركي المكونات باليد حتى تمتزج ويصبح الخليط رملي الملمس.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيا مع العجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة.

شكلي كل كرة على شكل إصبع صغير.

ضعي الإصبع على سطح مبشور مثل مبشرة ناعمة أو أداة مخصصة، ومرريه بخفة ليأخذ الشكل المزخرف.

ضعي الأصابع المشكلة في صينية مدهونة قليلا بالزيت.

سخني الزيت الغزير على نار متوسطة.

اقلي صوابع زينب حتى تكتسب لون ذهبي جميل.

أخرجيها مباشرة من الزيت وضعيها في القطر البارد لمدة دقيقة، ثم صفيها.

قدميها دافئة أو باردة.

ولعمل بلح الشام

مكونات عمل بلح الشام:-

لعجينة بلح الشام

1 كوب ماء

1 كوب دقيق

¼ كوب زيت نباتي أو زبد

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة نشا

للشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر

طريقة عمل بلح الشام:

ضعي السكر والماء في قدر على النار.

عند بدء الغليان، أضيفي عصير الليمون.

اتركيه يغلي على نار متوسطة لمدة 8–10 دقائق حتى يثقل قوامه.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر حسب الرغبة.

اتركيه يبرد تماما قبل استخدامه.

ولتحضير العجين في قدر على النار، ضعي الماء والزيت أو الزبد ورشة الملح حتى الغليان.

أضيفي الدقيق مع النشا إن رغبتى دفعة واحدة وقلبي بسرعة باستخدام ملعقة خشبية حتى تتكون عجينة متماسكة وتنفصل عن جوانب القدر.

اتركي العجينة تبرد قليلا حوالي 10 دقائق.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، مع التقليب جيدا بعد كل بيضة حتى يمتزج تماما.

أضيفي الفانيليا وقلبي جيدا حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة.

ضعي العجينة في كيس حلواني بفوهة نجمة.

سخني زيت غزير على نار متوسطة ليس ساخن جدا.

اضغطي على كيس الحلواني لعمل أصابع صغيرة من العجين وقطعيها بمقص مدهون بالزيت.

اتركي بلح الشام على نار هادئة حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي يقلى على مرحلتين إن أردتى مزيد من القرمشة.

أخرجيه مباشرة من الزيت وضعيه في الشربات البارد لثوانى قليلة.

صفيه جيدا وقدميه.

لا تضعي البيض إلا بعد أن تبرد العجينة قليلا حتى لا ينضج البيض داخلها.

استخدام النشا مع الدقيق يعطي قرمشة رائعة.

يجب أن يكون الزيت متوسط الحرارة حتى لا يحمر بلح الشام بسرعة دون أن ينضج من الداخل.

لا تتركيه في الشربات فترة طويلة حتى لا يصبح طريا.

يقدم بلح الشام بارد أو في درجة حرارة الغرفة، ويمكن تزيينه بالشيكولاتة أو المكسرات حسب الرغبة.

