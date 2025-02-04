الثلاثاء 04 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل صوابع زينب، اصنعيها بنفسك وبأقل التكاليف

صوابع زينب
صوابع زينب

طريقة عمل صوابع زينب، من الوصفات التي يمكنك تنفيذها في البيت، بدلًا من شراؤها، للتوفير في الميزانية، وهي من الحلويات الشرقية الشهيرة، سهلة التحضير، إلى جانب أنها موفرة بشكل كبير قياسا بأسعارها في محلات الحلواني.

 

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وتعد صوابع زينب من الحلويات الشرقية التي ترجع أصولها للعصر العثماني وفي السطور التالية نقدم أكثر من وصفة، لإجادة طريقة عمل صوابع زينب، لأكثر من شيف، وكلها وصفات مضمونة، ومثل الجاهزة، وغير مكلفة.


طريقة عمل صوابع زينب من مطبخ الشيف آسيا
 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صوابع زينب زي المحلات، لتدخلي السعادة على قلوب أفراد أسرتك، وفي نفس الوقت تحافظين على صحتهم.
 

صوابع زينب المقرمشة
صوابع زينب المقرمشة


مقادير عمل صوابع زينب

3 أكواب دقيق

كوبين سميد

كوب زيت

ملعقة كبيرة ينسون مطحون

ملعقة كبيرة شمر مطحون

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

كوبين ماء

قطر متوسط , لا ثقيل ولا خفيف
 

خطوات عمل صوابع زينب:
 

امزجي المواد الصلبة كلها مع بعض، ضيفي الزيت، ثم شغلي الخلاط على سرعة متوسطة.

اضيفي الماء وخففي سرعة الخلاط، واعجني الكل للحصول على عجين متماسك.

غلفي العجين ودعيه يرتاح مدة ساعة.

خذي جزء من العجينة بحجم حبة عين الجمل وشكليه على شكل اصبع، ضعيها على أطراف الأصابع، واضغطي به على سطح مصفاة بلاستيكية متوسطة الثقوب، إلى أن تتشكل لديك الزخرفة على العجينة.

أكملي بقية المقدار.
في مقلاة عميقة سخني زيت غزير, ثم اقلي أصابع زينب إلى أن يصبح لونها ذهبي.

ضعيها في القطر 2-3 دقيقة إلى ان تتشرب القطر ثم اخرجيها. احتفظي بها في البراد لحين التقديم.

 

وصفة الشيف رشا الشامي لعمل صوابع زينب
 

ونستعرض كذلك في السطور التالية، طريقة عمل صوابع زينب زي المحلات من مطبخ الشيف رشا الشامي.

طريقة صوابع زينب
طريقة صوابع زينب

مقادير عمل صوابع زينب

250جرام دقيق

250 جرام دقيق سيمولينا50 مل زييت

حوالى 250 مل ماء او اقل

10 جرام خميرة

ذرة ملح

نصف ملعقة صغيرة سكر

ڤانيلا

للتزيين:- فستق مجروش.

زيت للتحمير

شربات تقيل بارد

 

طريقة عمل صوابع زينب مثل المحلات 
تخلط المقادير الجافة سويا ثم يضاف الزيت ثم الماء ويخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.

تترك ساعة لتختمر ثم تشكل الى اشكال بيضاوية صغيرة ثم توضع على مصفاة وتضغط بالإصبع وتسحب حتى تأخذ الشكل المطلوب.

تقلى فى زيت غزير ساخن.

بعد التحمير تصفى وتوضع بالشربات الثقيل البارد.

تصفى وتجمل بقليل من الفستق المجروش، وبالهنا والشفا.

 

سبب تسمية حلويات صوابع زينب بهذا الاسم
 

تختلف الروايات حول سبب تسمية حلويات "صوابع زينب" بهذا الاسم،
ولكن لا يوجد دليل تاريخي قاطع يؤكد صحة أي من هذه الروايات، وتظلّ جميعها مجرد روايات شعبية تناقلتها الأجيال، وإليك بعض أشهرها:

 

الرواية الأولى:
تربط هذه الرواية اسم الحلوى بالسيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب، حفيدة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وتقول الرواية أن زينب، عند استشهاد أبيها الإمام الحسين في معركة كربلاء، تشبثت بجثته، فقام جنود معاوية بقطع أصابعها لفكّها عن جثمان أبيها. تخليدًا لذكرى تضحياتها، تم تسمية هذه الحلوى بـ "صوابع زينب".

 

الرواية الثانية:

ترجع هذه الرواية إلى العصر المملوكي، وتحديدًا إلى عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس. 
وتقول الرواية أنه بعد انتصار بيبرس على التتار في معركة عين جالوت، أمر بإقامة احتفال كبير. خلال الاحتفال، قدمت له نوع جديد من الحلويات على شكل أصابع صغيرة. نالت الحلوى إعجاب بيبرس، فسأل عن اسمها. 
ارتبك كبير الطهاة، ظنًا منه أن السلطان لم يعجبه شكل الحلوى، فقال له: "هذه أصابع زينب"، إشارة إلى الطباخة التي صنعتها وهي تدعى زينب. 
اعتقد بيبرس أن اسم الحلوى هو "صوابع زينب" فطلب مقابلة صاحبتها. أعجب بيبرس بذكاء زينب ومهارتها، فتزوجها، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسم "صوابع زينب" بهذه الحلوى.

 

الرواية الثالثة:
تربط هذه الرواية اسم الحلوى بفتاة جميلة تدعى زينب، كانت مشهورة بمهارتها في صنع الحلويات. 
وتقول الرواية أن زينب قدمت هذه الحلوى لضيوفها، فأعجبوا بها كثيرًا وقالوا: "تسلم أصابع زينب!". ومنذ ذلك الحين، اشتهرت الحلوى بهذا الاسم.

 

الرواية الرابعة:
ترجح هذه الرواية أن سبب التسمية يعود إلى شكل الحلوى، حيث أن شكلها يشبه أصابع اليد. 
وتقول الرواية أن الناس شبهوا هذه الحلوى بأصابع اليد، ومن هنا جاءت تسميتها "صوابع زينب".

 

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